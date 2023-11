Bellewaerde Park

Bellewaerde Park deelt bouwupdate van spectaculaire nieuwe waterattractie

Een sensationele nieuwe waterattractie in Bellewaerde Park staat voor een groot deel overeind. Het Belgische pretpark deelt dronebeelden van de bouwplaats, opgenomen tijdens het halloweenseizoen. In april volgend jaar gaat een Braziliaans themadeel open, met als hoogtepunt een 26 meter hoge waterbaan.

De voorlopige titel is Spinning Rapids. Bezoekers nemen plaats in ronde vlotten die een parcours afleggen met meerdere liften en afdalingen. Eén van de meest opzienbarende elementen is een gigantische halfpipe waar boten met hoge snelheid overheen glijden.

In totaal investeert Bellewaerde zo'n 23 miljoen euro in de uitbreiding, die ook twee kinderattracties, een toiletruimte, een winkel en een horecapunt omvat. Het park in Ieper is onderdeel van de Franse groep Compagnie des Alpes, bekend van bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix.