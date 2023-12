Efteling

De Efteling wordt groter: parkgrens voor het eerst in twintig jaar verplaatst

De Efteling is een stuk groter geworden. Voor het eerst in twintig jaar schuiven de grenzen van het attractiepark op. Een stuk grond aan de oostelijke zijde van de Efteling hoort voortaan officieel bij het park. Algemeen directeur Fons Jurgens heeft afgelopen week de eerste paal van een nieuw hekwerk geplaatst.

Een historisch moment, want het betekent dat de Efteling na jaren steggelen over het bestemmingsplan eindelijk kan gaan groeien. Toch zullen de komende jaren nog geen nieuwe attracties verschijnen op het terrein. Mede door uitdagingen op het vlak van stikstofregels is ervoor gekozen om nu te focussen op toevoegingen in het bestaande park, zoals Danse Macabre (2024) en het Efteling Grand Hotel (2025).

Men verwacht pas in 2027 te starten met het uitbreidingsgebied aan de oostkant, gelegen tussen de Python en het Efteling Hotel. "Het hekwerk staat symbool voor de blijvende ambitie van de wereld van de Efteling", zegt Jurgens erover. "Deze is gericht op continuïteit van onze organisatie en het behouden van de zelfstandigheid en kwaliteit, vooral als natuurpark."



Mogelijke ingebruikname

Een woordvoerder benadrukt dat er voorlopig weinig zal gebeuren op de nieuwe Efteling-grond. "Het enige dat wordt uitgevoerd, zijn noodzakelijke en voorbereidende werkzaamheden om het gebied klaar te maken voor mogelijke ingebruikname." Wat voor attracties er zullen verschijnen, staat ook nog niet vast. Een vergevorderd plan voor een circusachtbaan werd eerder geschrapt.



Bij voorbereidingen voor het plaatsen van het nieuwe hek kwamen onlangs de restanten van een Duits munitiedepot uit de Tweede Wereldoorlog bloot te liggen. Omdat nog niet vaststaat wat er met de overblijfselen moet gebeuren, is de locatie voorlopig afgedekt met zwart zand. Een archeoloog gaat zich over de situatie buigen.