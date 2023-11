The Horror Zone

Halloween in november: griezel-evenement The Horror Zone draait om onheilspellende kermis

Halloween is officieel al een tijdje achter de rug, maar sommige mensen krijgen geen genoeg van griezelen. Speciaal voor hen vindt in het Brabantse dorpje Bosschenhoofd, tussen Breda en Roosendaal, deze maand horrorfestival The Horror Zone plaats. Op zes avonden kunnen bezoekers zes belevingen ontdekken: drie spookhuizen, twee walkthroughs en een scare zone.

The Horror Zone heeft jaarlijks een ander thema. Dit keer staat het evenement in het teken van een onheilspellende kermis, de zogeheten Funfair of Fear. De spookhuizen heten Oliver's Funhouse, The World Famous Freak Show en Hell's Manor.

Het laatstgenoemde haunted house wordt gepresenteerd als een klassiek kermisspookhuis met karretjes, maar het bezoek loopt anders dan gepland. In Oliver's Funhouse bepalen huiveringwekkende clowns zelf hoelang een tocht zal duren. De scare zone bestaat uit kraampjes met eten, drinken, souvenirs en klassieke kermisspelletjes.



Campingterrein

Campsite The Mayflower - een walkthrough in de openlucht - draait om een wandeling over een geïmproviseerd campingterrein voor kermisklanten en circusartiesten, die geen zin hebben in pottenkijkers. Walkthrough The Black Market toont de duistere kant van de kermis. Charlatans proberen er geld af te troggelen van nietsvermoedende passanten.



Het evenement vindt nog plaats op de resterende vrijdag- en zaterdagavonden in november, van 19.00 tot 23.00 uur. De acteurs zijn vrijwilligers. Voor de spookhuizen wordt voornamelijk gebruikgemaakt van tijdelijke constructies, zoals tenten.



Achter de schermen

Tickets - inclusief één rondje door de haunted houses - kosten online 27,95 euro per persoon. Er zijn ook vip-kaarten van 74,95 euro, inclusief het overslaan van de wachtrijen, twee drankjes, een snack en een rondleiding achter de schermen.