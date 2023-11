Efteling

Grappenmakers hangen Toverland-reclame op in de Efteling

De Efteling maakt onbedoeld reclame voor de concurrent. Bezoekers van het Kaatsheuvelse sprookjespark komen momenteel een reclame voor Toverland tegen. In De Laetste Hoop, de griezelige toiletruimte bij de nieuwe attractie Danse Macabre, is een Toverland-poster opgehangen.

De flyer promoot winter-evenement Winter Feelings in het Noord-Limburgse attractiepark. "Beleef een magische winter!", valt er te lezen. "Hele park geopend." Daaronder staan data en een verwijzing naar de website van Toverland.

Het gaat niet om guerrillamarketing vanuit Toverland: lollige pretparkfans hebben een grap uitgehaald. Ze haalden een poster uit een toilethokje in Toverland, om die vervolgens zelf op te hangen in de Efteling. De reclamelijstjes op de toiletten kunnen door iedereen opengeklikt worden.



Schaatsbaan

Winter Feelings gaat van start op zaterdag 25 november. Toverland zorgt dit jaar voor een schaatsbaan die anderhalf keer zo groot is als voorheen. Ook de ijsbaan van de Winter Efteling is dit keer een stuk groter. Dat evenement start op maandag 13 november.