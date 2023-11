Efteling

Foto's: Efteling zorgt voor winterse sferen met nieuwe taferelen

De aankleding van de Winter Efteling wordt elk jaar uitbundiger. Met hulp van ontwerper Bas van Rijsbergen voegt het attractiepark jaarlijks nieuwe decoraties toe. Ook dit seizoen treffen Efteling-bezoekers verschillende nieuwe taferelen aan.

Zo is een grotere rol weggelegd voor de sneeuwpoppen uit Carnaval Festival. In het Sprookjesbos draagt Langnek nu een gemodelleerde muts, in plaats van een echt exemplaar. Bij Hans en Grietje verscheen een extra peperkoekmannetje, dat flinke happen heeft genomen van een snoeptaart.

Bij Droomvlucht zijn twee huisjes met speeldoosjes neergezet. Meermaals per dag komen daar elfjes langs. In de parkdelen Marerijk en Ruigrijk staan fotopunten in de vorm van enorme sneeuwbollen, waar bezoekers in kunnen poseren. Na een druk op de knop gaat het sneeuwen.



Sneeuwprojectie

De vernieuwde etalages van de winkel Efteldingen werden gebaseerd op die taferelen. Op het kasteeltje in de souvenirwinkel In den Ouden Marskramer is een sneeuwprojectie zichtbaar. Pardoes en Pardijn dragen een speciale winterse outfit.



Hartenhof, het plein naast de attractie Symbolica, werd voorzien van een constructie met vlinders. Ze zijn afkomstig van het Eindhovense lichtfestival Glow, waar de Efteling vorig jaar aan meewerkte. Ook op de Warme Winter Weide zijn meerdere vernieuwingen doorgevoerd.