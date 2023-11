Bobbejaanland

Bobbejaanland geeft tijdelijk 50 procent korting op abonnement voor 2024

Volgend jaar voordelig naar Bobbejaanland? Het Vlaamse attractiepark verkoopt momenteel abonnementen met kortingen tot 50 procent. Zo gaat een Gold Pass voor seizoen 2024 tijdelijk over de toonbank voor de helft van de prijs. De actie loopt tot en met maandag 4 december, via de website van het park.

Normaal gesproken kost een Gold Pass 119,90 euro per persoon. De jaarkaart is niet alleen goed voor onbeperkt toegang tot Bobbejaanland: abonnees krijgen bijvoorbeeld ook 20 procent korting op een Speedy Pass, 15 procent korting in restaurants en shops en 50 procent korting op een parkeerabonnement en pendelbusabonnement.

Bovendien ontvangen ze vier vriendentickets voor 15 euro per stuk, een gratis actiefoto en twee gratis individuele Speedy Passes. Opa's en oma's - 65 jaar en ouder - kunnen gratis mee naar binnen. Verder mogen de Gold-abonnementhouders twee keer gratis naar Attractiepark Slagharen, Movie Park Germany en Belantis.



Coca-Cola Freestyle

Voor een Gold Pass vraagt Bobbejaanland op dit moment nog maar 59,95 euro: 50 procent minder dan het reguliere tarief. Wie liever een Diamond Pass aanschaft, is nu 89,95 euro kwijt in plaats van 149,90 euro. Die pas heeft nog meer voordelen, zoals een gratis dagticket voor een vriend of familielid, vier gratis Speedy Passes en een gratis Coca-Cola Freestyle-beker.



Ook de kortingspercentages liggen hoger: 30 procent korting op een Speedy Pass en 20 procent korting op eten, drinken en souvenirs. Parkeren en gebruikmaken van de pendelbus is gratis. Zusterparken in Nederland en Duitsland mogen vijf keer kosteloos bezocht worden. Bezoekjes aan zusterparken in de rest van Europa behoren eveneens tot de mogelijkheden.