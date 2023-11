Koninklijke Burgers' Zoo

Foto's: Burgers' Zoo verwelkomt uitgestorven diersoorten uit de ijstijd

Bezoekers van Burgers' Zoo in Arnhem komen dit najaar ongebruikelijke dieren tegen. Tijdens het nieuwe evenement IJstijd & Zoo zijn in de dierentuin negentien uitgestorven diersoorten te vinden, in de vorm van natuurgetrouwe replica's. Een fotoreportage brengt de tijdelijke bewoners in beeld.

Verspreid over het park verschenen onder andere de wolharige mammoet, de sabeltandtijger, de grottenhyena, de grondluiaard, de wolharige neushoorn, de poolvos, het reuzenhert, de holenbeer, de steppewisent, de dwergolifant en de holenleeuw. Alle decorstukken zijn uitgevoerd op ware grootte. Ze werden speciaal voor de dierentuin ontworpen.

IJstijd & Zoo duurt nog tot en met het einde van de kerstvakantie, zondag 7 januari 2024. Bezoekers wanen zich "in het spoor van de mammoet", aldus Burgers' Zoo. Er is ook een educatieve audiotour ontwikkeld, met poolvos Snowy in de hoofdrol.



Rondleiding

In de weekenden en tijdens de kerstvakantie zijn er tussen 11.00 en 15.00 uur extra activiteiten voor kinderen. Verder kunnen kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen op sommige dagen een rondleiding volgen over het effect van klimaatverandering op dieren, voor 2 euro per persoon.