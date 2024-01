DierenPark Amersfoort

Nieuwe bezienswaardigheid in DierenPark Amersfoort: de Dierkeuken

Bezoekers van DierenPark Amersfoort kunnen voortaan van dichtbij zien hoe het eten voor de dieren wordt bereid. De dierentuin heeft een nieuwe Dierkeuken in gebruik genomen. Bijzonder is dat de locatie gewoon toegankelijk is voor publiek. Voor de medewerkers is dat even wennen: er wordt nu voortdurend op hun vingers gekeken.

Zo krijgen bezoekers letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken van het dierenpark. Achter glas is te zien hoe medewerkers de maaltijden voorbereiden. DierenPark Amersfoort schuwt gevoelige taferelen niet: toeschouwers moeten niet raak opkijken als ze dode muizen, kuikens, konijnen of geiten zien liggen.

Die behoren tot het dieet van verschillende diersoorten. Verder worden er insecten gekweekt voor de reptielen. Eén van de grootste eters zijn de vleerhonden. Zij verorberen ruim 20 kilo groenten per dag. Bij de roofdieren wordt onderscheid gemaakt tussen het reguliere vlees en het vlees dat verzorgers gebruiken om de dieren te trainen.



Voedselpad

Op een tv-scherm is een informatief filmpje te zien over de werking van de keuken. Het bouwwerk is te vinden achter Restaurant de Buitenplaats. De wandelroute ernaartoe - het zogenoemde Voedselpad - werd voorzien van educatieve elementen.



"Wij zijn het eerste dierenpark in Nederland dat de bezoeker uitnodigt om onze voedselkeuken te betreden", zegt directrice Astrid Wassenaar. Hoewel de Dierkeuken al open is sinds de kerstvakantie, werd de officiële opening vrijdag verricht door tv-kok Pierre Wind. De oude bereidingsruimte was te vinden in het hart van het park. Wat er met de vrijgekomen plek gaat gebeuren, is nog niet bekend.