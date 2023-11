Disneyland Paris

Superheldin Ms. Marvel tijdelijk te ontmoeten in Disneyland Paris

Disneyland Paris speelt in op de release van de nieuwe Marvel-bioscoopfilm The Marvels. In Marvel-themagebied Avengers Campus is tijdelijk de superheldin Ms. Marvel te ontmoeten, het alter ego van personage Kamala Khan. In de speelfilm vormt ze een team samen met superheldinnen Carol Danvers - Captain Marvel - en Monica Rambeau.

Volgens het verhaal is Khan een Pakistaans-Amerikaanse student die fan is van stripboeken en Captain Marvel. Als de tiener ontdekt dat ze zelf speciale krachten bezit, verandert haar leven.

Ms. Marvel, gespeeld door actrice Iman Vellani (21), werd afgelopen zomer geĆÆntroduceerd in een gelijknamige serie op Disney+. Het is de eerste islamitische superheld binnen het Marvel-universum.



Fangirl

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen haar tot en met zondag 10 december op onregelmatige momenten tegenkomen in het Marvel-gedeelte van het Walt Disney Studios Park. Daar presenteert Khan zich als een fangirl van haar grote voorbeeld Captain Marvel.