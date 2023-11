Efteling

Foto's: volop werkzaamheden tijdens laagseizoen in de Efteling

Wie de Efteling dit najaar bezoekt, komt op veel plekken grote en kleine werkzaamheden tegen. Naast enkele ingrijpende bouwprojecten wordt het laagseizoen aangegrepen voor allerhande onderhoudsklusjes. Steigers en bouwhekken bepalen momenteel het straatbeeld.

Dat begint al op de Efteling-parkeerplaats, die de komende jaren op de schop gaat. Een deel van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen is afgezet vanwege werkzaamheden aan het dak. Er staan twee hoogwerkers. Bij pannenkoekenrestaurant Polles Keuken verscheen een steiger bij de voorgevel.

In het Sprookjesbos werd het kasteel van Doornroosje verborgen achter doeken en zeilen. Ook de Zeemeermin ontbreekt nog steeds. Op het Anton Pieckplein is het gebouwtje van De Stenen Kip ingepakt. Daar wordt eveneens gewerkt aan Tweeling Gijs. De Grote Zweefmolen blijft onaangekondigd dicht.



Likkebaerd

Carnaval Festival is tot en met vrijdag 8 december gesloten voor regulier onderhoud. Vandaag werd een gat in de gevel gemaakt. Daarnaast vernieuwde men het straatwerk. Even verderop staat de façade van Vogel Rok nog in de steigers. Dat geldt inmiddels ook voor De Likkebaerd, de burgerkraam naast de Python.



Grotere projecten zorgen al langer voor overlast. Zo is een aanzienlijk deel van parkdeel Anderrijk afgesloten voor de bouw van de nieuwe attractie Danse Macabre. Tot 2025 wordt er gewerkt aan het nieuwe Efteling Grand Hotel bij de hoofdingang. Verder zijn Joris en de Draak en de Piraña langdurig buiten gebruik voor renovaties.