Disneyland Paris

Video: 24 meter hoge kerstboom opgebouwd in Disneyland Paris

In Disneyland Paris is deze week een 24 meter hoge kerstboom verschenen. Het opbouwen van het gigantische decorstuk gebeurde 's nachts. Na sluitingstijd, toen alle bezoekers weg waren, werden alle onderdelen met behulp van een hijskraan op elkaar gezet.

Dat is te zien in een kort filmpje dat Disneyland op social media plaatste. De kerstboom is sinds dinsdag te vinden op Town Square, het plein achter treinstation Main Street Station in het Disneyland Park.

Kerstseizoen Disney Enchanted Christmas begint officieel op zaterdag 11 november. Eén van de onderdelen is de Magical Christmas Tree Lighting; een speciale ceremonie waarbij de boom wordt aangezet in het bijzijn van Disney-figuren.



Parade

Verder bestaat het entertainmentaanbod uit de parade Mickey's Dazzling Christmas Parade, de theatershow Let's Sing Christmas en meet-and-greets met de Kerstman en Disney-personages in hun kerstoutfits.



Later in het seizoen zal ook Castle Stage, het podium naast het kasteel van Doornroosje, gebruikt worden voor een winterse act. Disney Stars on Parade ontbreekt dit jaar tijdens de kerstperiode.