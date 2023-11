Efteling

Efteling haalt beveiligingspoortjes weg in souvenirwinkels

De Efteling heeft op verschillende plekken alarmpoortjes verwijderd. In souvenirwinkels als De Gulden Gaarde bij Droomvlucht en De Bazaar bij Fata Morgana stonden tot nu toe beveiligingspoortjes. Wanneer er spullen gestolen werden, klonk een alarm. Sinds kort ontbreken de poortjes.

Ze zijn niet weggehaald om het winkeldieven makkelijker te maken. "We zijn op zoek gegaan naar een andere, meer gastgerichte manier van beveiliging voor onze retaillocaties", legt een voorlichter desgevraagd uit.

Met andere woorden: beveilingspoortjes zorgen niet bepaald voor een sprookjesachtige uitstraling. Het verdwijnen ervan houdt echter niet in dat souvenirs nu voor het grijpen liggen. De Efteling koos voor een alternatieve manier om spullen te beveiligen.



Geen uitspraken

"Over die nieuwe manier van beveiligen kunnen we geen uitspraken doen", aldus de woordvoerder. Het attractiepark telt elf vaste souvenirwinkels: Efteldingen, D'n Blikvanger, Fabula, Symbolica, De Bazaar, De Jolige Jutter, Confetti, Jokies Wereld, De Gulden Gaarde, In den Ouden Marskramer en Spiegeltje, Spiegeltje.