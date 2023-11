Disneyland Paris

OnlyFans-model na bezoek aan Disneyland Paris: 'Slachtoffer van haatcampagne'

Een OnlyFans-model baalt van internationale ophef die is ontstaan na een bezoek aan Disneyland Paris. Luvie Doll, die 18+-content maakt als "latex smoking fetish-queen", plaatste beelden van haar Disney-trip op social media. Veel media gingen ermee aan de haal. Zelf is de vrouw zich van geen kwaad bewust.

Verschillende Britse, Amerikaanse en Spaanse nieuwssites suggereren dat het model zich heeft misdragen in het bijzijn van gezinnen met kinderen. In gesprek met Looopings benadrukt Luvie Doll dat het bezoek - ondanks het dragen van een T-shirt met een dubbelzinnige tekst - allesbehalve controversieel was.

"Ja, ik droeg dat shirt, maar het personeel reageerde juist geweldig en vriendelijk", vertelt de vrouw aan Looopings. "Beveiligers hebben me omhelst en een high five gegeven: ze zeiden niets slechts over mijn outfit. Medewerkers stonden met me te dansen, te springen en te zingen." Luvie Doll hield naar eigen zeggen voortdurend rekening met haar omgeving.



Parade

"Tijdens de parade, waarbij Katrien Duck naar me zwaaide, ben ik bewust op de tweede rij gaan staan zodat kinderen ongestoord konden genieten." Een fotoshoot bij een auto zou ruim twintig minuten geduurd hebben. "Omdat we hebben gewacht tot er geen kinderen meer waren. Wij realiseren ons dat het resort de gelukkigste plek op aarde moet zijn voor kinderen."



Maar waar komen de verhalen over provocaties en misdragingen dan vandaan? "Ik ben het slachtoffer van een haatcampagne, vermoedelijk veroorzaakt door een mediabureau waar we voorheen mee samenwerkten. Dat bureau wil me naar beneden halen. Alles wat nu geschreven wordt, is onzin."



Gedaantewisseling

Het model geeft toe dat ze talloze foto's heeft gemaakt in de Disney-parken. "Natuurlijk poseer ik, zoals elke influencer dat zou doen. Maar daarbij is niets seksueels gebeurd." Vier jaar geleden woog de vrouw ruim 130 kilo. Ze zegt blij te zijn dat ze haar gedaantewisseling kon "vieren" in een Disney-park.



"Ik kon eindelijk mijn jeugdhelden ontmoeten. Wie zou die ervaring niet delen op Instagram en TikTok? En sinds wanneer is het illegaal om strakke leggings en hoge hakken te dragen en er fantastisch uit te zien?"