Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Winter in Slagharen: kerstboom opgetuigd, ijsbaan vanaf de kerstvakantie

Op het Fonteinplein van Attractiepark Slagharen is een 6 meter hoge kerstboom opgetuigd. Het winterseizoen van het Overijsselse pretpark begon al in november, maar vanaf dit weekend is Slagharen gehuld in kerstsferen. Nu zijn ook de Kerstman en zijn elf aanwezig.

Later deze maand gaat een overdekte ijsbaan open, namelijk van vrijdag 22 december tot en met zondag 7 januari. Op de openingsdag kan vanaf 17.00 uur geschaatst worden in Winter Western Village. Daarna is de baan dagelijks toegankelijk vanaf 12.00 uur. Wie geen schaatsen bij zich heeft, krijgt de kans om schaatsen te huren.

In de Music Hall staat de voorstelling Het Mirakel van Wishaka op de planken, waarin wasbeer Randy een wens probeert terug te draaien. Daarvoor wordt de hulp van een mysterieuze mol ingeroepen. Het verhaal hangt samen met het verdwenen seizoen Western Wish Fall, dat draaide om een wensboom.