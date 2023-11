Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Black November: Attractiepark Slagharen verkoopt jaarabonnement voor nog geen 42 euro

Attractiepark Slagharen geeft deze maand forse kortingen ter gelegenheid van Black November. Naarmate koopjesdag Black Friday nadert, neemt het kortingspercentage echter af. Zo probeert het pretpark koopjesjagers ervan te overtuigen om snel te beslissen. Op dit moment worden abonnement verkocht met 25 tot 30 procent korting.

Een regulier jaarabonnement (Brons) kost momenteel 41,20 euro. Normaal is dat 54,90 euro. Voor de Zilver-variant, inclusief 10 procent korting op overnachtingen in het laagseizoen, 50 procent korting op parkeren en één snackmenu, moet tijdelijk 48,90 euro in plaats van 69,90 euro neergeteld worden.

De optie Goud heeft nog meer voordelen: 15 procent korting op overnachtingen in het laagseizoen, horeca en souvenirs, 50 procent korting op maximaal vijf entreekaarten voor vrienden en familie, gratis parkeren, één snackmenu, een souvenirtje, gratis toegang voor opa en oma, korting op andere pretparken en dierentuinen in Nederland en twee keer toegang tot Movie Park Germany, Bobbejaanland en Belantis.



Platinum

Die pas kost nu 62,90 euro in plaats van 89,90 euro. Het duurste abonnement - Platinum - gaat normaal gesproken voor 104,90 euro over de toonbank. Nu neemt Slagharen genoegen met 73,40 euro.



Platinum heeft dezelfde voordelen als Goud, maar dan met 20 in plaats van 15 procent korting op horeca, souvenirs en overnachtingen, een extra vrijkaart, vijf keer toegang tot Movie Park, Bobbejaanland en Belantis en eenmalig toegang tot zusterparken in de rest van Europa.



Direct gebruiken

Wie nu een jaarkaart aanschaft, kan de pas direct gebruiken. De abonnementen blijven ruim een jaar geldig, tot en met januari 2025. Slagharen is deze winter nog geopend in alle weekenden tot en met 7 januari 2024 en de volledige kerstvakantie. Het zomerseizoen begint doorgaans eind maart.