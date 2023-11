Efteling

Efteling maakt programma voor oud en nieuw bekend: silent disco, lichtgevende waterlelies en dj in de Pagode

De Efteling onthult vandaag wat bezoekers te wachten staat op oudejaarsavond. In het attractiepark vindt op 31 december een speciaal nieuwjaarsfeest plaats, van 19.00 tot 01.00 uur. Naast bekend entertainment staan er verschillende nieuwe acts op het programma.

Zo wordt op het Anton Pieckplein voor één avond omgetoverd tot een silent disco. Feestgangers kunnen uit hun dak gaan met een draadloze koptelefoon op hun hoofd. Bekende personages mengen zich in het feestgedruis: August en zijn aapje Aagje, bekend van de poppenkastvoorstelling op het plein.

Op grote schermen langs de Siervijver staat elk uur een andere bekende klok uit de Efteling centraal. Ook verschijnen persoonlijke vragen op de schermen, bedoeld om herinneringen op te halen. Bezoekers krijgen de kans om de mooiste, grappigste en meest ontroerende momenten van het afgelopen jaar symbolisch te water laten.



Betoverend meer

"Dat kan bij één van de Sleuteliers die rondom de Siervijver staan", zo laat de Efteling weten. "In het water van de vijver drijven al deze herinneringen in de vorm van lichtgevende waterlelies richting het nieuwe jaar." Men spreekt over "lichtjes in een betoverend meer".



Herinneringen van bezoekers, medewerkers en Efteling-bewoners spelen ook een belangrijke rol in een slotact, die start om 23.00 uur. "In de laatste minuten van 2023 lijkt de tijd steeds sneller te tikken, volgen de herinneringen elkaar sneller op om uiteindelijk uit te barsten in een spectaculair slotstuk", zo luidt de cryptische omschrijving.



DJ Dizzy

Om middernacht start een vuurwerkshow met laserstralen, op een nieuwe Efteling-medley. Na het spektakel draait DJ Dizzy - bekend van optredens in het Ruigrijk afgelopen zomer - vanuit de vliegende tempel Pagode. Als het feest ten einde komt, staan Efteling-bewoners klaar op de Pardoes Promenade voor een uitzwaaimoment.



De rest van het entertainmentaanbod bestaat tijdens de jaarwisseling uit bekende gezichten: de Harmonie van Drie, de Efteling Muzikanten, Zang en Gelukkig, Pinokkio, Fay de Fee, Bakker Krümel, Frau Schmetterling, de Vliegende Heks en Joris op de Draak. De Warme Winter Weide is geopend, inclusief de vernieuwde schaatsbaan.



Korting

Volgens de Efteling is zo'n 80 procent van de tickets inmiddels verkocht. Toegangsbewijzen kosten 52 euro per persoon, inclusief een glaasje champagne, een oliebol en een parkeerplek. Abonnementhouders krijgen 25 procent korting. Zij betalen 39 euro voor het bijwonen van de feestavond.