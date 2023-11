Walibi Belgium

Walibi Belgium open in december en januari: dit kun je verwachten

Walibi Belgium wordt komende winter omgedoopt tot Walibi Winter. Voor het eerst in 48 jaar gaat het volledige pretpark open in de kerstperiode. Naast het gebruikelijke attractieaanbod krijgen bezoekers extra belevingen voorgeschoteld, verspreid over vier winterse themagebieden. Dat zijn Glowing Greetings, Alpin Village, Frozen Land en Polar Playground.

Entreegebied Glowing Greetings wordt gekenmerkt door lichtjes, geluidseffecten, een 8 meter hoge kerstboom en notenkrakers in Walibi-stijl. Alpine Village, gelegen bij houten achtbaan Loup-Garou, bestaat uit een feestelijke kerstmarkt met achttien kraampjes. Er zijn winterse lekkernijen en souvenirs verkrijgbaar.

Voor Frozen Land liet Walibi zich inspireren door het Hoge Noorden. In de zone is Crystal Pavilion te vinden, met een overdekte ijsbaan te vinden van 750 vierkante meter en een wintershow. Ook zorgt men voor een gletsjerbar en een bosgebied met lichteffecten: Wonder Woods. Kindergebied Fun World heet 's winters Polar Playground. Kleintjes kunnen daar de Kerstman en zijn elfen ontmoeten.



Oldtimerbaan

Daarnaast krijgt de klassieke oldtimerbaan Melody Road een kerstthema, met vijf speciale scènes. Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn bijna alle attracties operationeel. Alleen wildwaterbaan Radja River, boomstambaan Flash Back en hangende achtbaan Vampire blijven sowieso dicht. Waterachtbaan Pulsar gaat in principe dus wel open.







Walibi Winter vindt plaats in het weekend van 16 en 17 december en van zaterdag 23 december tot en met zondag 7 januari, met uitzondering van maandag 25 december en maandag 1 januari. De winterse ervaring duurt van 11.00 tot 19.00 uur, behalve op 24 en 31 december. Dan sluit het park een uur eerder.



Groots aanpakken

"De opening van het park in de winter was voor ons alleen maar een optie als we het groots konden aanpakken en ons publiek opnieuw konden verrassen", zegt directeur Jean-Christophe Parent. Tickets kosten 40 euro voor volwassen en 35,50 euro voor kinderen.