Het Land van Ooit

Nieuw boek zoomt in op historie van Land van Ooit en Roze Kasteel

Een schrijver is in de geschiedenis gedoken van het wereldberoemde Roze Kasteel, dat jarenlang onderdeel was van Het Land van Ooit. In een nieuw boekwerk bespreekt Bert Meijs de opkomst en ondergang van het bekende themapark. Het Land van Ooit was geopend tussen 1989 en 2007.

Fans van de verdwenen trekpleister kunnen dankzij anekdotes en nooit eerder gepubliceerde foto's herinneringen ophalen. Het boek telt 144 pagina's. Op de pagina's 74 tot en met 113 wordt de roerige historie van Het Land van Ooit uitgebreid uiteengezet. Looopings kreeg een voordruk in handen.

Het boek is opvallend kritisch over de familie Taminiau, die Het Land van Ooit exploiteerde. Zo wordt aangestipt dat er eigenlijk nooit toestemming was om het kasteel roze te verven. Ook vinden bouwwerkzaamheden plaats zonder vergunning. Er komen veel klachten van omwonenden, vooral over geluidsoverlast.



Onbetrouwbaar

Achter de schermen rommelt het, blijkt uit verhalen van oud-medewerkers. Oprichter Marc Taminiau wordt gepresenteerd als een onbetrouwbaar figuur die beloftes niet nakwam. "Telkens wist Marc weer iemand voor zijn - gratis of weinig kostende - karretje te spannen. Als bleek dat er niet of erg laat betaald werd, moesten er weer andere aannemers of leveranciers gevonden worden."







Taminiau heeft er een handje van om mensen tegen zich in het harnas te jagen én om personen tegen elkaar uit te spelen. Toegeven dat hij fout zit, is ondenkbaar. "Wie niet mee wilde werken mocht vertrekken." Dat personeelsleden meedenken over creatieve ideeën, wordt niet op prijs gesteld. "Als je bedreigend werd op dat gebied werd je eruit geknikkerd."



Dochter

Na een succesvolle beginperiode raakt de formule rond het eerste lustrum van het park uitgewerkt. Het Land van Ooit trekt te weinig bezoekers om te kunnen overleven. Na een faillissement in 2006 neemt directrice Mascha Taminiau - de dochter van de oprichter - de toko over.



"Ze had op theatergebied geen enkele ervaring, maar als er iets of iemand haar positie ging bedreigen, was dat vaak einde carrière bij Het Land van Ooit", valt te lezen in het boek. Het lukt niet om het tij te keren: Het Land van Ooit blijkt niet meer te redden. Op 21 november 2007 wordt opnieuw het faillissement uitgesproken. Mascha Taminiau stapt over naar Walibi Holland, waar ze tot op de dag van vandaag werkt.







Respect ver te zoeken

Na het faillissement komt naar voren dat het monumentale Roze Kasteel niet goed is behandeld door de eigenaren van het Drunense pretpark. "Oranje muren, blauwe plafonds met gouden sterren, roze vloeren, kermisbonte kroonluchters: het respect voor dit stukje erfgoed is ver te zoeken."



Het boek stipt ook aan waarom Het Land van Ooit geen zakelijk succes werd: het concept was te beperkt en de doelgroep te klein. "Volgens het echtpaar Taminiau is de mislukking vooral te wijten aan een ander. Maar het echtpaar had een mogelijke mislukking al ingecalculeerd, gelet op de vele bv's die werden opgericht."



Transacties

Bij het afwikkelen van het faillissement wordt duidelijk dat achter Het Land van Ooit een wirwar aan bedrijfjes schuilging. De Taminiau's waren een ster in het doen van overzichtelijke financiële transacties. "Waarschijnlijk om zo veel mogelijk zekerheden in te bouwen om hun bezittingen buiten eventuele faillissementen te behouden."







Marc Taminiau, zijn vrouw en zijn zoon hebben zich uiteindelijk moeten verantwoorden bij de rechter, maar niet vanwege Het Land van Ooit in Drunen. Ze overtraden de wet bij de realisatie van een Belgische Ooit-vestiging, die ook flopte. Het trio stond terecht voor valsheid in geschrifte, witwaspraktijken, misbruik van vennootschapsgoederen en inbreuken tegen de faillissementswetgeving. Mascha Taminiau ontsprong de dans: zij hield zich destijds bezig met de Nederlandse locatie.



Dodelijk ongeluk

Het boek beschrijft verder hoe de toenmalige Ooit-acteurs vandaag de dag terugkijken op hun werk. Ook zijn er verhalen over een dodelijk ongeluk bij een riddershow in juni 1999 en wordt een vernietigende recensie van een bezoeker integraal afgedrukt.



Het boekwerk, dat in eigen beheer wordt uitgebracht, draagt de titel 'De geschiedenis van Kasteel d'Oultremont en zijn bewoners, waaronder Het Land van Ooit'. Wie interesse heeft, kan het naslagwerk bestellen via voorinschrijving. Mail daarvoor naar bmeijs@planet.nl, vóór vrijdag 1 december. Het boek kost 15 euro, de verzendkosten bedragen 6 euro.