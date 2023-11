Erlebnispark Tripsdrill

Eigenaren Duits pretpark Tripsdrill willen eigen darkride

Het Duitse pretpark Tripsdrill moet binnen enkele jaren uitgebreid worden met een grote darkride. In het gemoedelijke familiepark zijn al verschillende rollercoasters, waterbanen en thrillrides te vinden, maar een darkride ontbreekt nog. Als het aan eigenaren Helmut (69) en Roland Fischer (67) ligt, komt daar verandering in.

Dat vertellen de broers in een interview met de krant Schwäbische Post. Het laatste grote bouwproject in Tripsdrill was de komst van de achtbanen Volldampf en Hals-über-Kopf, geopend in 2020. Achter de schermen worden voorbereidingen getroffen voor een volgende klapper.

Darkrides zijn overdekte thema-attracties waarin bezoekers langs scènes getransporteerd worden. "Dat zou iets zijn voor het honderdjarig jubileum in 2029, maar misschien zelfs eerder", zegt Helmut Fischer. De eigenaren zijn met name gecharmeerd van de interactieve darkride Maus au Chocolat in Phantasialand, geopend in 2011.



Slagroomspuiten

Daarin krijgen bezoekers een 3D-bril op, waarna ze met behulp van slagroomspuiten muizen moeten verjagen uit een bakkerij. "Een leuk thema. Of je bij ons een 3D-bril nodig zult hebben en op iets moet schieten, weten we nog niet. Maar het is duidelijk dat we vroeg of laat een darkride zullen openen."



In 2024 volgt eerst een kleinere attractie, die momenteel in aanbouw is. Erlebnispark Tripsdrill ligt bij Cleebronn, in de deelstaat Baden-Württemberg. Het park ging in 1929 open. Sinds 1957 is er ook een aangrenzend dierenpark: Wildparadies Tripsdrill.