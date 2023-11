Bellewaerde Park

Bellewaerde Park zet per ongeluk Zwarte Piet in bij meet-and-greet

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park heeft een foutje gemaakt bij meet-and-greets met Sinterklaas. Bezoekers van waterparadijs Bellewaerde Aquapark kunnen in november en december de goedheiligman ontmoeten. Per ongeluk was daar afgelopen weekend Zwarte Piet bij aanwezig.

Eigenlijk had het attractiepark in Ieper afgesproken om alleen nog roetveegpieten in te zetten. Toch troffen bezoekers op vrijdag 10 en zaterdag 11 november een roetzwarte Piet aan. Het gaat niet om een bewuste keuze, vertelt een Bellewaerde-woordvoerder aan Looopings.

"Wij waren eerlijk gezegd ook verbaasd, want we waren al overgeschakeld op roetveegpieten", zegt hij. Er was sprake van miscommunicatie. "We maakten gebruik van een Franse schminkster die geen idee had. In Frankrijk leeft deze discussie blijkbaar niet zo."



Antwerpen

Voortaan zorgt Bellewaerde weer voor de alom geaccepteerde roetveegvariant in plaats van de controversiële blackface. Er zijn nog ontmoetingen op zaterdag 2, zondag 3 en woensdag 6 december. Officieel komt de sint pas op zaterdag 18 november aan in België. Dan meert hij aan in Antwerpen.



Op Facebook maakte Bellewaerde overigens ook een vergissing. Daar werd het evenement aangekondigd met een foto van Zwarte Piet. Ook dat was volgens de voorlichter eigenlijk niet de bedoeling. "Een foutje van een collega, dat intussen is rechtgezet."