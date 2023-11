Efteling

Video: vuureffecten terug in Efteling-show Raveleijn

Efteling-show Raveleijn is weer in volle glorie te zien. Naar aanleiding van twee brandjes in het decor - in mei en juni dit jaar - werden de vuureffecten uitgeschakeld. Vanaf nu staan de vlammenwerpers in de paardenarena weer aan.

Na de eerste brand op 30 mei gingen de vlammen bij de stadsgevels uit. De vuureffecten op de stadspoort en in de bekken van de mechanische draak Draconicon bleven toen wel actief. Vervolgens brak op 11 juni opnieuw brand uit, dit keer bij de poort. Een technische installatie raakte beschadigd.

Toen de voorstelling na vijf dagen terugkeerde, stonden ook de vlammenwerpers op de poort uit. Draconicon spuwde nog wel vuur. Nu - bijna vijf maanden later - zijn alle vuureffecten teruggekeerd. Raveleijn wordt voorlopig dagelijks opgevoerd. Na de kerstvakantie staat de jaarlijkse winterstop op de planning.



Elementen

De show draait om het verslaan van de gemene graaf Olaf Grafhart, die de stad Raveleijn in zijn greep houdt. Vijf uitverkoren ruiters gaan zijn draak te lijf. Daarvoor gebruiken ze ieder een speciale kracht, gebaseerd op de elementen vuur, hout, water, metaal en aarde.