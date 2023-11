Efteling

Efteling zet veertig minuten aan Symbolica-muziek op Spotify en andere streamingplatforms

De Efteling verrast fans vandaag met een bijzondere uitgave. Nagenoeg alle muziek uit het Paleis der Fantasie is vanaf nu online te beluisteren. De Symbolica-soundtrack staat voortaan op Spotify en andere streamingdiensten. In totaal gaat het om zeventien nummers, goed voor maar liefst veertig minuten aan Efteling-melodieën.

Symbolica opende in de zomer van 2017. Ruim zes jaar later heeft de Efteling de deuntjes uit de darkride eindelijk online gepubliceerd. Een vier minuten durend nummer bevat het hoofdthema van de attractie. Daarna volgt het album de tocht door het paleis, met de tracks Paleistuin (4), Vestibule (5), Duistere Daling (6) en Fantasievaarder Remise (7).

Corridor Occultus (8) is het nummer met trommels dat klinkt bij het starten van de rit, als één van de gondels op een gesloten deur stuit. Luisteraars wanen zich vervolgens in de scènes Observatorium (9), Panorama Salon (10), Panorama Balkon (11), Botanicum (12) en Poorten Passage (13). Daar gaan de Fantasievaarders ieder hun eigen weg, waarna ze uitkomen in het Verborgen Fantasie Depot (14).



Kristallen Caverne

De rit wordt afgesloten met de feestelijke Koningszaal (15) en de Galerij der Fantasievollen (16), waar portretten tot leven komen. Het album eindigt met de muziek van het wandelpad bij de uitgang: Kristallen Caverne (17). Als extraatje voegde de Efteling ook de soundtrack toe van de Pardoes Promenade (1) en het bronzen Pardoes-beeld, onder de noemer De Chronoscirkel (2).



Voor de muziek van Symbolica was Efteling-huiscomponist René Merkelbach verantwoordelijk. Hij bedacht één leidend thema, waarbij elke ruimte in het paleis een eigen arrangement kreeg. Alle varianten lopen synchroon door het attractiegebouw, zodat er geen kakofonie ontstaat en de overgangen tussen de scènes soepel klinken.



Jeugdkoor

De soundtrack is opgenomen door het Galaxy Symphonic Orchestra van de Galaxy Studios in het Belgische Mol. In de koorpartijen horen we het Souvenir Jeugdkoor uit Tilburg. Al in 2018 verscheen een medley op een cd. Op streamingplatforms was de Symbolica-muziek niet te vinden, tot een fan in september op eigen initiatief nummers op Spotify begon te zetten.



Dat trok de aandacht van de Efteling. Men heeft stappen ondernomen: de muziek van de fan wordt deze week verwijderd vanwege het schenden van auteursrechten. Dankzij de publicatie van het officiële Symbolica-album staan Efteling-fans niet met lege handen. Alleen de geluidseffecten en stemmen uit de attractie ontbreken.