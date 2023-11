Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Gorilla's verdwijnen uit Diergaarde Blijdorp: 'Moeilijk besluit'

Diergaarde Blijdorp stopt met het houden van westelijke laaglandgorilla's. Eén van de gorilla's, het mannetje Aybo, verhuist naar de Franse dierentuin Zoo du Bassin d'Arcachon. De komende jaren zal ook de rest van de gorillagroep ondergebracht worden in andere dierenparken. Dat heeft Blijdorp vandaag bekendgemaakt.

De beslissing hangt samen met de aangescherpte missie van de Rotterdamse dierentuin, die begin deze maand is gepresenteerd. Men wil zich de komende jaren inzetten om tien specifieke ernstig bedreigde dier- en plantsoorten te redden. Gorilla's horen daar niet bij.

"Om deze doelstellingen waar te maken moeten er soms lastige keuzes worden gemaakt, waar dit er één van is", meldt het park in een persbericht. "Er is onder andere rekening gehouden met de beperkte oppervlakte die Blijdorp heeft en de mate van impact die kan worden bereikt."



Bokito

De gorilla's zijn nu ondergebracht in de Rivièrahal, die in de toekomst verbouwd zal worden. Afgelopen voorjaar overleed de beruchte gorillaman Bokito. "De groep mist momenteel een leider die orde houdt en herstelt en verkeerd gedrag corrigeert", laat Blijdorp weten. Het introduceren van een nieuwe zilverrug is volgens de dierentuin "erg risicovol". "Bij een overname kan hij de jongen, die niet van hemzelf zijn, doden."



Voor nagenoeg alle gorilla's is inmiddels een geschikte nieuwe plek gevonden. Zo gaan Tamani, Tonka en Thabo hoogstwaarschijnlijk met zijn drieën naar Italië. Aya en haar jong Ajabu zullen samen verhuizen. Het kan nog wel enkele jaren duren voordat alle gorilla's Blijdorp hebben verlaten.



Impact

Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen begrijpt dat het besluit "een enorme impact" heeft voor alle betrokkenen en het publiek. "Het was een moeilijk besluit waar we lang over hebben gesproken", benadrukt hij.



Het Masterplan 2030, gepresenteerd in 2020, maakte melding van de komst van een volledig nieuw gorillaverblijf. In het nieuwe Masterplan 2050, dat deze maand gepubliceerd werd, komt het woord 'gorilla' niet meer voor. Op den duur wil Blijdorp ook afscheid nemen van bijvoorbeeld de ijsberen, de vicuña’s en de wallaby's.