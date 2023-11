Wildlands Adventure Zoo Emmen

Video: dieren in Wildlands Emmen storten zich op pompoenen uit Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen heeft concurrent Wildlands Adventure Zoo Emmen een handje geholpen. Het Overijsselse pretpark vierde afgelopen maand voor het eerst Halloween. Daarvoor werden duizenden pompoenen binnengehaald. Na afloop van het evenement zijn niet alle exemplaren weggegooid.

Dierenpark Wildlands kon de pompoenen goed gebruiken: veel dieren in Emmen smulden ervan, zo is te zien op videobeelden. Ook zijn pompoenen gebruikt om mee te spelen, onder het mom van verrijking. Men spreekt over een "duurzame samenwerking".

"Deze oranje groente vormde een deel van het decor tijdens het halloween-event Scary Prairie in dat attractiepark", meldt Wildlands op social media. "In Emmen kregen de pompoenen een tweede leven." De huidige marketingdirecteur van Slagharen was voorheen werkzaam voor Wildlands.