Efteling stelt opening van Efteling Grand Hotel uit naar 2025

Het nieuwe Efteling Grand Hotel gaat toch niet in 2024 open. Vanwege vertragingen, veroorzaakt door het faillissement van één van de leveranciers, wordt de opening verplaatst naar 2025. Dat heeft de Efteling zojuist officieel bekendgemaakt. Tot nu toe hield het attractiepark vol dat het project in 2024 afgerond zou worden.

In september werd duidelijk dat bouwbedrijf Byldis uit Veldhoven failliet was. De firma zou prefab-onderdelen leveren voor het luxe hotelcomplex, dat moet verrijzen tussen de hoofdingang en de Pardoes Promenade. Inmiddels is Byldis overgenomen door een buitenlandse partij.

Dat levert vertraging op. De planning wordt noodgedwongen aangepast: werkzaamheden die eigenlijk in september 2023 hadden moeten beginnen, zullen alsnog van start gaan in januari 2024. "We hebben geprobeerd dit te voorkomen, maar in deze situatie zit er helaas niets anders op", meldt een woordvoerder aan Looopings.



Eind september

Dat er sinds afgelopen voorjaar al nauwelijks iets is gebeurd op de bouwplaats, is volgens de Efteling-voorlichter niet te wijten aan vertragingen. "Tot eind september zijn alle voorbereidende werkzaamheden doorgegaan en liep alles volgens planning."



De exacte openingsdatum in 2025 wordt op een later moment bekendgemaakt. "We moeten nog even wat langer geduld hebben, maar ik kijk nu al uit naar de opening", reageert directielid Nicole Scheffers, verantwoordelijk voor het park en de resorts. Eerder rekende de Efteling naar eigen zeggen op een opening eind 2024.



Restaurants

Het Efteling Grand Hotel wordt het grootste hotel op het Efteling-terrein, met zeven etages, zo'n 140 kamers, circa 680 bedden, twee restaurants, twee winkels en een zwembad met spafaciliteiten. Bezoekers kunnen voor het eerst ín het park overnachten, pal naast het Sprookjesbos. "Verblijfsgasten lopen na het ontbijt dus zo de Efteling in", laat men weten.