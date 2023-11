Leveranciers

Attractiebouwer Vekoma krijgt voor het eerst vrouwelijke algemeen directeur

Vekoma, de bekende attractiebouwer uit Limburg, krijgt een vrouwelijke algemeen directeur. Dat is voor het eerst in het 97-jarige bestaan van het bedrijf. Directievoorzitter Har Kupers wordt per 1 januari 2024 opgevolgd door Anne-Mart Agerbeek uit Vught. Zij was de afgelopen jaren al de financieel directrice van Vekoma.

Kupers krijgt een plekje in het bestuur van moederbedrijf Sansei. De officiële titel luidt corporate executive officer. Ook wordt hij chairman - een soort president-commissaris - van Vekoma Rides en S&S Worldwide. Vekoma, opgericht in 1926, is sinds 2018 eigendom van het Japanse bedrijf Sansei Technologies. Daaronder valt ook de Amerikaanse attractiebouwer S&S Worldwide.

"De uitvalsbasis van Kupers blijft het Limburgse Vlodrop, van waar hij zijn tijd verdeelt over Vekoma Rides, het Amerikaanse S&S Worldwide en het Japanse moederbedrijf Sansei Technologies", valt te lezen in een persbericht. Kupers is al 34 jaar werkzaam bij Vekoma.



Goede resultaten

Hij zegt blij te zijn met de stap. "Ik zie deze benoeming als de erkenning van de aanhoudend goede resultaten van ons team bij Vekoma. We krijgen hiermee de kans om onze visie en manier van werken verder binnen de Sansei Technologies Groep te verankeren."



Kupers wil zich naar eigen zeggen richten op "mogelijkheden voor synergie tussen de bedrijven". "Dit verdient speciale aandacht. Vanuit deze rol binnen de groep kan ik hier gericht op sturen." Opvolgster Anne- Mart Agerbeek is sinds 2018 financieel directrice en statutair directeur bij Vekoma.



Veiligheid en innovatie

Vanuit Sansei zijn er lovende woorden voor Kupers. "Hij heeft zich uitgebreid bewezen in de amusementsindustrie, met name op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie", zegt Sansei-directeur Noboru Rachi. De rest van de Vekoma-directie bestaat uit operationeel directeur Joop van Doorn en strategisch directrice Yvonne Paulussen.