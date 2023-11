Efteling: Danse Macabre

Efteling wil nieuwe attractie Danse Macabre openen in najaar 2024

De Efteling is van plan om de nieuwe attractie Danse Macabre te openen in het najaar van 2024. Naar verwachting is de griezelattractie af in de herfst. Intern wordt gerekend op een opening in oktober 2024, melden ingewijden aan Looopings. Terwijl veel andere pretparken Halloween vieren, zal ook de Efteling in griezelsferen zijn.

Het sprookjespark begon vandaag met het geven van hints over de openingsdatum op social media. "We hebben al meer zicht op wanneer Danse Macabre gaat openen...", luidde de boodschap. "Laat het weten in de reacties en wie weet krijg je antwoord!"

Vervolgens werden een heleboel voor de hand liggende opties afgewezen, zoals de start van het zomerseizoen in april, de openingsdatum van het Spookslot op 10 mei, de verjaardag van de Efteling op 31 mei en de start van het hoogseizoen op 1 juli. Betrokkenen bevestigen dat de Efteling rekent op oktober.



Muziekconcours

Thematisch past dat in de verhaallijn van Danse Macabre. Dat gaat namelijk over een internationaal muziekconcours dat steeds in oktober gehouden werd. Volgens het verhaal is het complete orkest van de wereldberoemde dirigent Joseph Charlatan eeuwen geleden spoorloos verdwenen. De graven van de orkestleden bevinden zich in het Huyverwoud, het gebied rond de attractie.



Een Efteling-woordvoerder kan het nieuws tegenover Looopings nog niet bevestigen. De keuze voor een opening in oktober is opvallend: veel pretparken openen een grote nieuwe attractie het liefst in het voorjaar, zodat ze er in de drukke zomermaanden zo veel mogelijk profijt van zullen hebben. De Efteling gooit het dus over een andere boeg.