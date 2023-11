Ouwehands Dierenpark Rhenen

Fanpagina Ouwehands Dierenpark moet naam veranderen: 'Mag niet zomaar gebruikt worden'

Een fanpagina van Ouwehands Dierenpark heeft een andere naam moeten kiezen. Op Instagram was een account actief met de naam De Natuur Roept. Er verschenen foto's van de dierentuin in Rhenen, maar Ouwehands was er zelf niet blij mee. 'De natuur roept' is namelijk de officiële slogan van het park.

Daarom kreeg de initiatiefnemer een bericht waarin werd uitgelegd dat het niet de bedoeling is om die kreet te gebruiken. "Zoals jullie ongetwijfeld weten is 'de natuur roept' onze tagline", aldus Ouwehands Dierenpark. "Dit is ook een geregistreerd woord- en beeldmerk. Dit mag dan ook niet zomaar gebruikt worden."

De fanpagina moest per direct op zoek naar een nieuwe benaming. "Zo ontstaat er geen verwarring met ons eigen account en de officiële communicatie." Niet alle gebruikers kunnen het verzoek waarderen. "Erg flauw vind ik het persoonlijk", schrijft fotografe Celine Alders bijvoorbeeld in een reactie. "Met onze posts maken we ook reclame voor ze..."



Kinderachtig

Michel Wageningen sluit zich daarbij aan. "Ik vind de vraag vanuit de directie in de eerste plaats gewoonweg kinderachtig. Via dit account krijgen bezoekers altijd snel een reactie of feedback, terwijl ik me niet kan herinneren dat ik ooit vanuit het dierenpark zelf ergens iets op terug heb gehoord. Dus deze pagina doet gewoon goed werk voor Ouwehands Dierenpark."



Ondanks het commentaar heeft het Instagram-account inmiddels een naamswijziging ondergaan. Voortaan heet de pagina 'Ouwehands Dierenpark Fanpage - Nature Calls'. De onderliggende nickname bleef vooralsnog wel @denatuurroept.