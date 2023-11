Disneyland Paris

Bijzondere vuurwerk- en projectieshow in Disneyland Paris: Magic Over Disney

Disneyland Paris verrast bezoekers deze week met een bijzonder vuurwerkspektakel. Normaal gesproken is rond sluitingstijd de avondshow Disney Dreams te zien. Vanavond werd het publiek om 19.45 uur - vóór aanvang van Disney Dreams - getrakteerd op een extraatje: Magic Over Disney.

Magic Over Disney bestaat uit fonteinen, videoprojecties, lasers en vuurwerk. Ondertussen klinken danceversies van liedjes uit The Jungle Book, The Aristocats, Aladdin, Coco en Frozen. De hoofdmelodie is het nummer It's a Good Time, gecomponeerd voor de 90e verjaardag van Mickey Mouse. Verder kreeg spookhuis Phantom Manor een eigen scène.

Het gaat om een kopie van de oude show Mickey's Mix Magic uit het Disneyland Resort in de Verenigde Staten. In 2021 werd de soundtrack al gebruikt in Parijs, bij de productie Mickey's Magical Fireworks. Vorig jaar was Magic Over Disney te zien bij de Tower of Terror in het aangrenzende Walt Disney Studios Park, zonder het Phantom Manor-gedeelte.



Januari 2024

Magic Over Disney is een initiatief om de rustige periodes vóór en na het populaire kerstseizoen te overbruggen. Op woensdag 8 november volgt een tweede voorstelling. Na de kerstdrukte zijn er nog vertoningen op woensdag 17, maandag 22 en woensdag 24 januari 2024.