Mijlpaal: Nederlander bezoekt duizend verschillende dierentuinen

Steven van den Heuvel (34) is zonder twijfel één van de grootste dierentuinfanaten van Nederland. Deze maand bereikte hij een bijzondere mijlpaal: hij bezocht zijn duizendste dierentuin. Sinds hij begon met tellen, liep Van den Heuvel al rond in maar liefst duizend verschillende dierenparken op de wereld. In gesprek met Looopings vertelt hij hoe zijn hobby is ontstaan en wat hij de mooiste en de minste plekken vond.

We kennen Van den Heuvel van zijn werk in ZooParc Overloon. Op dit moment is de dierentuinliefhebber op wereldreis met zijn gezin. Dierentuin nummer duizend was Taronga Western Plains Zoo in Australië. "Al van jongs af aan ging ik met mijn ouders veel naar dierentuinen", legt de ervaringsdeskundige uit.

"Eerst naar Artis en Blijdorp, wat dicht in de buurt lag, maar naarmate ik ouder werd steeds verder." De vader van Van den Heuvel is ook gek op dierentuinen. "Puur als hobby. Van hem heb ik het enthousiasme meegekregen."



Grappige strijd

Als kind zei Van den Heuvel al dat hij dierverzorger wilde worden. Die droom is inmiddels uitgekomen: de fan combineert nu hobby en werk. Sinds 2003 telt hij actief hoeveel dierentuinen hij per jaar bezoekt. "De jaren ervoor heb ik ook kunnen achterhalen." Het bijhouden ontstond toen hij medereizigers hun parken zag tellen. "Het werd onderling een grappige strijd. Toen ik de vijfhonderd gepasseerd was, werd het behalen van de duizend wel iets meer een doel op zich. Het is toch een iconische aantal."







In de loop der jaren zag Van den Heuvel talloze schitterende dierenparken. Als hoogtepunten noemt hij hoog aangeschreven locaties als Singapore Zoo, San Diego Zoo in de Verenigde Staten en Zoo de Doué la Fontaine in Frankrijk. Op sommige plekken werd hij aangenaam verrast. "Zo vond ik The Living Desert in de Amerikaanse staat Californië een geweldige en unieke dierentuin." Dichter bij huis vielen Réserve Africaine de Sigean in Frankrijk en Randers Regnskov Tropical Zoo in Denemarken in de smaak.



Bulgarije

De verste dierentuin die Van den Heuvel opzocht, gezien vanuit zijn woonplaats, is Auckland Zoo in Nieuw-Zeeland. "Ook een geweldig mooie plek." Helaas halen niet alle dierentuinen in de wereld dat hoge niveau. Met name in Indonesië, China en Oost-Europa kwam de Nederlander zeer matige dierenparken tegen. "Afgelopen jaar was Lovech Zoo in Bulgarije toch wel echt een dieptepunt."







Opvallend genoeg heeft de vrouw van de superfan zelf weinig met dierentuinen. "Zij is het langzaam wel iets leuker gaan vinden door mijn enthousiasme, maar enkele parken per vakantie is voor haar wel genoeg. Vaak gaat ze ergens een kopje koffie drinken als ik een park bezoek." Inmiddels heeft het koppel een zoontje van 2 jaar. Daarin vond Van den Heuvel een medestander om dierenparken te ontdekken.



Veranderen

Van den Heuvel heeft de dierentuinwereld de afgelopen jaren van dichtbij zien veranderen. "Professionele tuinen maken een enorme ontwikkeling door op het gebied van natuurbehoud en conservatie. Het is niet voor niets dat natuurbehoudsorganisatie IUCN dierentuinen essentieel acht voor het behoud van bedreigde diersoorten." De Nederlander verwacht dat de komende decennia alleen professionele parken overblijven.



"In ieder geval in West-Europa. Daar zal het kaf van het koren gescheiden worden. Samen kunnen de parken heel veel bereiken op het gebied van educatie en natuurbehoud." Ondertussen gaat Van den Heuvel zelf op weg richting dierentuin nummer tweeduizend. "Dat zal wel iets lastiger worden, want het is steeds verder reizen om nieuwe parken te vinden."