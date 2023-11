Energylandia

Overdekt waterpark staat hoog op verlanglijstje Energylandia

Het Poolse achtbaanparadijs Energylandia hoopt binnen afzienbare tijd een overdekt waterpark uit de grond te kunnen stampen. Dat moet een jaarrondopenstelling mogelijk maken, vertelt marketingdirectrice Justyna Dziedzic in gesprek met een Poolse krant. Ze noemt nog geen openingsjaar.

Energylandia profileerde zich de afgelopen jaren als een mekka voor rollercoasterfans. Ook werd een waterpark in de openlucht gerealiseerd, met meerdere glijbanen, waterspeelplaatsen en zwembaden. Er is subsidie aangevraagd voor de bouw van een spectaculaire tilt coaster, maar de Poolse trekpleister lijkt prioriteit te geven aan een ander project.

Volgens directrice Dziedzic azen de eigenaren op een eigen indoorzwembad, zodat men het hele jaar door toeristen kan verwelkomen. Twee grote waterparken in de omgeving - Suntago Water World in Polen en Tatralandia in Slowakije - dienen als voorbeeld.



Hotelzone

"We willen ons allereerst concentreren op de bouw van een overdekt waterpark, dat zal aansluiten op de infrastructuur van het bestaande buitengebied", zegt Dziedzic in gesprek met dagblad Wyborcza. "Het waterpark wordt ook verbonden met een hotelzone, die het mogelijk maakt om het hele jaar door gasten te ontvangen."



Energylandia wordt gerund door ondernemersfamilie Goczal. Op den duur zal het resort twee keer zo groot zijn als vandaag de dag het geval is, verwacht Dziedzic. Van de beschikbare 200 hectare is op dit moment nog maar 70 hectare ontwikkeld. De plannen zijn echter nog niet definitief: wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen, hangt af van de bezoekersaantallen in de komende periode.



Saoedi-Arabië

De directrice beweert dat Energylandia steeds vaker reizigers uit het buitenland verwelkomt. Op sommige dagen zou 40 procent van de bezoekers niet afkomstig zijn uit Polen. Het park is naar verluidt vooral populair bij mensen uit Tsjechië, de Verenigde Arabische Emiraten, Slowakije, Oekraïne, Litouwen, Groot-Brittannië, Duitsland en Saoedi-Arabië.



De wens om een overdekt waterpark toe te voegen, bestaat al een tijdje. In 2021 werd het concept al ingetekend op de parkplattegrond. Anno 2023 prijkt het toekomstige overdekte zwemparadijs nog steeds op de kaart, zij het op een iets andere plek. "Coming soon: aquapark", valt er te lezen. Ook enkele niet-gerealiseerde hotels kregen alvast een plekje.