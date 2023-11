Efteling

Efteling investeert 8 miljoen euro in opknapbeurt Piraña: dit gaat er veranderen

De Efteling steekt maar liefst 8 miljoen euro in wildwaterbaan Piraña. Om ervoor te zorgen dat de bekende waterattractie nog jaren meegaat, is de Piraña vanaf vandaag maandenlang gesloten voor groot onderhoud. Er komen onder andere nieuwe rotsen en meer waterspuwers, waardoor bezoekers 's zomers een stuk natter zullen worden.

De woeste wildwaterrivier opende in 1983. "Het onderhoud start met slopen", legt uitvoerder Frank Poels uit. "De nog overgebleven originele rotspartijen en watervallen zijn na veertig jaar wel aan vervanging toe." Efteling-ontwerper Karel Willemen ontwierp nieuwe rotspartijen. "Die sluiten qua sfeer en beleving beter aan bij de attractie en het landschap eromheen."

De nieuwe rotsen moeten qua vorm en structuur meer lijken op echte rotsen uit Midden-Amerika. "Met meer detaillering en meer gelaagdheid", aldus Poels. In 2024 wordt de attractie weer opgebouwd. Van de schetsen van Willemen zijn schaalmodellen gemaakt. "Met deze maquettes als leidraad worden de juiste vormen straks met de hand aangebracht in de rotspartijen, inclusief leuke details voor de oplettende kijker."



Pijlen van water

Nieuwe watereffecten gaan ervoor zorgen dat het water straks van alle kanten op de bezoekers afkomt. "Al vlak na het instappen kom je de eerste nieuwe watergoden tegen", beschrijft Poels. "De mist uit de monden, verborgen in de tunnelwanden, vertroebelt je zicht op het watergordijn in de verte. Vlak daarna lijken er zelfs pijlen van water op je afgevuurd te worden."



Even verderop worden vanuit het water straks enorme waterstralen de lucht ingeschoten. Daarna doemt er een half afgebroken en lekkend aquaduct op. "Dat water stroomt recht je bootje in. In de bocht die dan volgt, versperren twee immense Inca-beelden je de doorgang met een muur van water."



Groenplan

De hoeveelheid water verschilt per seizoen. Zo zorgt de Efteling ervoor dat bezoekers bij lage temperaturen niets kletsnat worden. Men zorgt ook voor een nieuw groenplan. Daarnaast wordt de sluiting bijvoorbeeld aangegrepen voor het herstellen van het beton in de baan, het schilderen van de buitengevel en het vervangen van de vier pompen.



Er komen acht nieuwe, meer energiezuinige pompen. "Daarvoor vernieuwen we de hele pompenkelder. Er zijn bijvoorbeeld andere aansluitingen nodig en extra betonnen wandjes." Technici lopen ook de golfslagmachines, de kettingen en de motoren na. Een andere flinke klus is het vervangen van de besturingskasten. Poels: "Nieuwe besturing betekent ook nieuwe leidingen, bekabeling en nieuwe noodverlichting."



Souvenirwinkel

De Efteling installeert verder led-lampen, nieuwe camera's en nieuwe speakers. Het onbemande fotopunt bij de uitgang wordt omgebouwd tot een kleine souvenirwinkel, waar nieuwe themasouvenirs verkrijgbaar zullen zijn. Men heeft aangekondigd dat de Piraña tot eind juni gesloten zal blijven. Uitvoerder Poels hoopt iets eerder klaar te zijn.