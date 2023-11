Disneyland Paris

OnlyFans-model doet pikante fotoshoots in Disneyland Paris

Een 18+-model heeft een bezoek aan Disneyland Paris gebruikt om haar OnlyFans-pagina te promoten. Luvie Doll was onlangs op vakantie in het Disney-resort. Daar maakte ze foto's en filmpjes in provocerende outfits. De gekuiste beelden, bedoeld om mensen naar haar betaalde OnlyFans-profiel te lokken, verschenen op Instagram en TikTok.

Het model presenteert zichzelf online als "latex smoking fetish-queen". Doll, die naar eigen zeggen cupmaat 30J heeft, droeg onder meer een wit T-shirt met de gewaagde tekst "She wants the D", geschreven in het bekende Disney-lettertype. In dit geval staat de letter D niet voor Disney.

De vrouw nam enkele suggestieve poses aan in de Disney-parken. Ook ontmoette ze verschillende Disney-figuren. Ze sliep in Disney Hotel New York - The Art of Marvel. "Come on a magic ride with me", schreef Doll bij een filmpje van een ritje in Le Carrousel de Lancelot.



Beveiligers

Voor pikantere beelden worden geïnteresseerden doorgestuurd naar de 18+-website. Beveiligers van Disneyland Paris hebben ogenschijnlijk niet ingegrepen. In het parkreglement valt te lezen dat bezoekers altijd "gepaste kleding op zowel het boven- als onderlichaam" moeten dragen.



Personen kunnen door Disney geweigerd worden wanneer een outfit "als beledigend, aanstootgevend, angstaanjagend of ongepast wordt beschouwd door kinderen en een gezinspubliek of Euro Disney Associés". Kennelijk was daar in dit geval geen sprake van.