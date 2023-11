Attractiepark Toverland

Toverland weet nog niet wanneer nieuwe attractie Dragonwatch weer opengaat

Dragonwatch, één van de nieuwe attracties in Toverland, is nog steeds defect. De parachutetoren in themagebied Avalon viel op woensdag 25 oktober stil vanwege een technisch probleem. Bijna twee weken later is het mankement nog niet verholpen. Toverland weet nog niet wanneer de attractie weer open kan.

Toen de storing optrad, zaten twee mensen in een gondel. Zij zijn uiteindelijk door de brandweer bevrijd met behulp van een hoogwerker. Dragonwatch is de laatste dagen van het halloweenseizoen niet meer operationeel geweest. Op dit moment zijn de poorten van het Limburgse pretpark gesloten.

Op zaterdag 25 november start het winterseizoen Winter Feelings. Of Dragonwatch dan toegankelijk zal zijn, is afwachten. "Er is sprake van een grotere technische storing", zegt een woordvoerder. "We doen er alles aan om dat zo snel mogelijk op te lossen, maar we weten nog niet precies wanneer dit het geval gaat zijn."



Disneyland

Avalon werd afgelopen zomer uitgebreid met verschillende nieuwe attracties en belevingen, waaronder dus Dragonwatch. De parachute tower werd geleverd door fabrikant Intamin. Het attractietype is vergelijkbaar met Toy Soldiers Parachute Drop in Disneyland Paris, al maakt de versie in Toverland gebruik van andere techniek.



In juli kwam de tientallen meters hoge attractie ook al in het nieuws met een opvallend probleem. Toen gingen de veiligheidsriempjes niet open. Medewerkers besloten uiteindelijk om de gordels kapot te snijden. Enkele zitplaatsen konden vervolgens een tijdlang niet gebruikt worden.