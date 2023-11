Games

Pretparkgame RollerCoaster Tycoon Adventures vernieuwd: nu ook beschikbaar voor Xbox en PlayStation

RollerCoaster Tycoon is anno 2023 nog steeds een begrip in de gamewereld. Bijna 25 jaar na het verschijnen van het eerste deel komt uitgever Atari met een vernieuwde versie van de pretparksimulator: RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe. Het gaat om een upgrade van een titel uit 2018.

Toen was RollerCoaster Tycoon Adventures alleen beschikbaar voor Nintendo Switch en Microsoft Windows. Nu is de moderne pretparkgame ook te spelen op de Xbox en PlayStation. Men zorgde voor ruim tachtig nieuwe attracties, waaronder zeven achtbaantypes.

In totaal zijn nu tweehonderd attractietypes voorhanden. Verder beloven de makers meer mogelijkheden om parken te personaliseren. Er kan bijvoorbeeld gebouwd worden in de bergen, in de woestijn, in de tropen of op de maan.



Sandbox

Daarnaast zijn de prestaties verbeterd en wed de interface versimpeld. Spelers kunnen kiezen uit drie verschillende modi: Adventure, Scenario en Sandbox. RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe is sinds deze maand verkrijgbaar voor 29,99 tot 39,99 euro, afhankelijk van het platform en de aanbieder.