Zoosafari Fasano

Achtbaankarretjes botsen op elkaar: drie mensen gewond

Bij een achtbaanongeluk in een Zuid-Italiaans pretpark zijn drie bezoekers gewond geraakt. Het ging afgelopen week mis in attractiepark Fasanolandia, onderdeel van Zoosafari Fasano. Twee karretjes van de rollercoaster Ottovolante botsten op elkaar.

De slachtoffers zijn twee vrouwen en een kind. Zij moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook politie en brandweer kwamen ter plaatse. Eén van de vrouwen liep een gebroken dijbeen op, melden regionale media. Het kind had last van een blauwe plek op de borst.

Na het incident is de coaster stilgelegd voor een technische inspectie. Volgens het park werd het ongeval veroorzaakt door de lichte regen. Een karretje kwam stil te staan. Vervolgens knalde daar een ander bakje op. "De verwondingen zijn niet ernstig", beweert een woordvoerder.



Ottovolante staat al sinds 1986 in Zoosafari. Het gaat om een klassieke familieachtbaan van het type zyklon, met een compact parcours bestaand uit spiralen en simpele afdalingen. Bezoekers nemen plaats in losse voertuigen met vier zitplaatsen.