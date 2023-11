Phantasialand

Phantasialand voegt nieuwe speelplek toe aan themagebied Wuze Town

Phantasialand is op een missie om meer speelmogelijkheden toe te voegen. Nadat het Afrikaanse parkdeel vorig jaar al werd uitgebreid met een groot klimparcours, is nu themagebied Wuze Town aan de beurt. In een bestaande toren installeert men verschillende nieuwe speeltoestellen, waaronder glijbanen.

In Wuze Town vinden al maanden mysterieuze werkzaamheden plaats bij de hellingbaan naast monorail Würmling Express. Aanvankelijk was niet duidelijk wat er precies gebouwd werd. Inmiddels zijn de eerste speelelementen verschenen.

Daarvoor is de Duitse leverancier KinderlandParks ingeschakeld. Het bedrijf werkte in 2022 ook al mee aan Deep in Africa - Adventure Trail. Tegelijkertijd is er aandacht voor de decors in Wuze Town: specialisten zijn bezig met het aanbrengen van nieuwe decoraties en kunstrotsen.



Winja's

Phantasialand heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de aanpassingen af moeten zijn. Wuze Town - onderdeel van parkdeel Fantasy - is het gebied met attracties als Winja's Fear, Winja's Force en Tittle Tattle Tree. Verder staan er verschillende kinderattracties, waaronder Der Lustige Papagei, Die Fröhliche Bienchenjagd en Wolke's Luftpost.