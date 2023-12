Parc Astérix

Parc Astérix geeft waterbaan na 35 jaar nieuw thema en andere naam

Eén van de oudste attracties in Parc Astérix krijgt een ander thema. Waterbaan Le Grand Splatch stamt uit 1989, het openingsjaar van het Franse pretpark. Na 35 jaar wordt de attractie grondig onder handen genomen. In 2024 introduceert men een piratenthema. Daarbij hoort ook een nieuwe naam.

Vanaf aankomend seizoen heet de waterattractie La Grande Revanche des Pirates. Voortaan worden bezoekers geconfronteerd met piraten die proberen om de boten te laten kapseizen. Er zijn nieuwe decors ontworpen, met onder andere een houten uitkijktoren, een kraaiennest, scheepswrakken en piratenvlaggen.

Piraten blijken zich verstopt te hebben in struiken en houten tonnen. De baan zelf - 11 meter hoog en 627 meter lang - blijft verder ongewijzigd. La Grande Revanche des Pirates ligt in het Gallische themagebied van het park. Parc Astérix presenteert in 2024 ook verschillende vernieuwingen in de Egyptische zone, waaronder een grote nieuwe zweefmolen.