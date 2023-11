Kermis

Absurd beeld: vrouw bemint kermisattractie

Nietsvermoedende bezoekers van een Franse kermis zijn geconfronteerd met een vreemd tafereel. Op TikTok verscheen een filmpje van een vrouw die helemaal opgaat in het beminnen van een kermisattractie. Ze is geen onbekende in de kermiswereld.

Het gaat om objectofiel Gaëlle Engel, die in september nog in het nieuws kwam vanwege haar romance met de attractie Gravity. Te zien is hoe de vrouw bij de ingang van de attractie zit, waarbij ze een stalen hek liefkozend vasthoudt. Vervolgens geeft ze er kusjes op.

Het is haar manier om de liefde te bedrijven met Gravity. Een TikTok-gebruiker met de naam Madame Dallas wist in ieder geval niet wat ze zag. "Point of view: een heel normale avond op de kermis Bordeaux", luidt het cynische commentaar.



Puur geluk

Inmiddels zijn de beelden 20.000 keer bekeken. Engel heeft zelf ook gevraagd op de video. "Wat is hier mis mee? Dit is puur geluk!", schrijft ze op haar Facebook-pagina. Bordeaux ligt in het zuidwesten van Frankrijk. Het volksfeest Foire aux Plaisirs duurde van vrijdag 6 oktober tot en met woensdag 1 november.