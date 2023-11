Efteling

Tijdelijk nieuw Efteling-werk te zien in Anton Pieck Museum

In het Anton Pieck Museum zijn tijdelijk nieuwe aanwinsten te bewonderen. Het museum, gelegen in de Gelderse stad Hattem, wist 28 bijzondere collectiestukken op de kop te tikken. Ze worden tentoongesteld tot en met zondag 7 januari 2024. Eén van de werken is een aquarel van een Efteling-kabouter.

Conservator Judith Bartel spreekt over "prachtige aanwinsten" en "unieke werken". De kabouter is het hoofdpersonage van een boek uit 1982, geschreven door Martine Bijl, over de ontstaansgeschiedenis van de Efteling. In het fictieve verhaal vraagt de kabouter Pieck om hulp bij het zoeken naar een geschikte locatie voor een bos voor sprookjesfiguren.

Op de aquarel zien we de kabouter met een tekening onder de arm en een hamer in zijn hand. Achter hem loopt een vogel met een spijker in de bek. De andere aankopen hebben geen directe link met de Efteling: het gaat om boekillustraties, grafisch werk en een sprookjesachtige boekomslag.



Veelzijdigheid

"Ze tonen de grenzeloze fantasie die Pieck had en die hij in zijn werken prachtig tot uitdrukking liet komen", vertelt Bartel aan Looopings. "In ons museum laten we graag de veelzijdigheid van Pieck zien. Hij maakte veel werk dat de fantasie prikkelt en sprookjesachtig is."



Anton Pieck stond in de jaren vijftig aan de wieg van het Sprookjesbos in Kaatsheuvel. De illustrator maakte in de loop der jaren minstens 1500 ontwerpen voor sprookjes, attracties, restaurants en andere Efteling-elementen. Hij overleed in 1987. Sinds 1984 is in Hattem het Anton Pieck Museum te vinden.