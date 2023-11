Drayton Manor Resort

Achtbaanfans nemen afscheid van unieke stand-up coaster in Engeland

Britse achtbaanfans verzamelen zich vandaag in attractiepark Drayton Manor voor een bijzonder afscheid. De rollercoaster Shockwave, geopend in 1994, zal voor het laatst operationeel zijn in de huidige vorm. Shockwave is een unieke stand-up coaster, waarbij passagiers niet in de trein zitten, maar staan.

De achtbaan heeft een maximale hoogte van 37 meter en een lengte van 500 meter. Treinen halen een topsnelheid van 85 kilometer per uur. Het gaat om de enige overgebleven stand-up coaster van fabrikant Intamin ter wereld. Een tweede Europese exemplaar was van 1988 tot en met 1994 geopend in het Zweedse park Skara Sommarland.

Drayton Manor heeft ervoor gekozen om Shockwave te laten staan, maar niet als een stand-up coaster. In 2024 worden traditionele treinen geïntroduceerd, met zitplaatsen in plaats van staanplaatsen. Dat gaat gepaard met een gunstigere minimumlengte.



The Last Stand

Nu moeten bezoekers nog 1.40 meter lang zijn om een ritje te maken. Vanaf volgend jaar is de attractie geschikt voor personen vanaf 1.20 meter. Dit weekend vindt een speciaal evenement plaats onder de noemer Shockwave: The Last Stand. Bij de baan zijn afscheidsposters opgehangen met anekdotes van fans en weetjes.



"Shockwave is ongelofelijk belangrijk geweest in de geschiedenis van Drayton Manor", laat het Engelse park weten. "Sinds de opening in 1994 heeft de attractie ongelofelijke herinneringen gecreëerd voor miljoenen mensen, gedurende bijna dertig jaar. We zijn blij dat de aankomende update ervoor zorgt dat toekomstige generaties van de rit kunnen blijven genieten."



Italiaans

Op dit moment telt Europa nog één andere stand-up coaster: Freestyle in het Italiaanse pretpark Cavallino Matto, geopend in 2015. Die achtbaan - afkomstig uit een attractiepark in Canda - werd echter niet gebouwd door Intamin, maar door het Japanse bedrijf Togo.