Pairi Daiza

Dierentuin Pairi Daiza brengt eigen Monopoly-spel uit

Fans van het Belgische dierenpark Pairi Daiza kunnen vanaf nu handelen in dierenverblijven. De best bezochte dierentuin van de Benelux heeft een eigen Monopoly-spel uitgebracht. Het bordspel is voor 50 euro verkrijgbaar in de Pairi Daiza-winkels.

Pairi Daiza opende in 1994 als Paradisio. In de loop der jaren is de bestemming uitgegroeid tot één van de grootste en meest gedecoreerde dierenparken van Europa. In het nieuwe gezelschapsspel worden deelnemers eigenaar van Pairi Daiza.

"Kun jij het onderhouden om alle wonderen van de natuur die er leven te blijven beschermen?", staat in de promotietekst. Het spel wordt gepresenteerd als "het kerstcadeau dat iedere dierenliefhebber in huis zal willen".



Webshop

"Dit spel neemt je mee in het dagelijkse leven van het park en zijn teams. Monopoly Pairi Daiza is het ideale spel om het park op een andere manier te (her)ontdekken." Vanaf volgende week is het bijzondere souvenir ook verkrijgbaar in de webshop van Pairi Daiza.



Eerder brachten de Efteling, Europa-Park, Disneyland Paris, de Plopsa Group en Energylandia al een eigen versie van Monopoly uit. De Efteling-variant werd begin dit jaar vernieuwd.