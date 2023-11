Efteling

Efteling waarschuwt bezoekers voor langere wachttijd bij Symbolica

Wie dit najaar een ritje maakt in de Efteling-attractie Symbolica, moet rekening houden met langere wachttijden. Een nieuw informatiebord bij de ingang waarschuwt daarvoor. Verschillende karretjes van de populaire darkride zijn momenteel niet inzetbaar.

Daarom kunnen bezoekers al een tijdje niet kiezen welke route ze volgen in het Paleis der Fantasie. "Vanwege beperkte capaciteit kan de wachttijd wat langer zijn dan je gewend bent", valt te lezen op het bord. Daaronder staan vertalingen in het Engels, Duits en Frans.

De Efteling gaat er dus van uit dat passanten zelf een beeld hebben van wat de gebruikelijke wachttijd bij Symbolica is. Men weet nog niet wanneer alle voertuigen weer in gebruik zijn. Vanmiddag is Symbolica de Efteling-attractie met de langste wachttijd: bezoekers moeten op dit moment drie kwartier geduld hebben.