Efteling

Foto's: Efteling neemt Joris en de Draak weer onder handen

De Efteling is weer volop aan het klussen bij houten achtbaan Joris en de Draak. Net als vorig jaar blijft de populaire rollercoaster lang dicht voor groot onderhoud. De eerste fase van de werkzaamheden begon deze week. In de kerstvakantie moet de attractie weer geopend zijn.

Daarmee is het grootschalige onderhoudsproject echter nog niet afgerond, want na de vakantie wordt de achtbaan opnieuw gesloten. Vanaf begin januari tot en met eind april zal Joris en de Draak wederom buiten gebruik zijn. Volgens de Efteling zijn de renovaties nodig om de attractie toekomstbestendig te maken.

De focus ligt op het vernieuwen van de houten baandelen. Op plekken waar de coaster het meest te lijden heeft, worden de bovenste twee houtlagen vervangen door een speciale hardhoutsoort. Die kan een hogere belasting aan. Specialisten zijn momenteel druk bezig met het zogeheten retracken.



Stationsgebouw

Naast de achtbaan verscheen een enorme hijskraan. Het stationsgebouw is in de steigers gezet voor een schilderbeurt. Ook verderop verscheen een steigerconstructie. Het motorhuis krijgt een nieuw dak. De Efteling gebruikt de sluiting eveneens voor technische werkzaamheden en het opfrissen van decorelementen. In de lente komt het straatwerk aan de beurt.



Naast Joris en de Draak is ook wildwaterbaan Piraña geruime tijd buiten bedrijf. Daarnaast moeten Efteling-bezoekers deze week Villa Volta missen vanwege een kleine opknapbeurt. Volgende week, als de Winter Efteling van start gaat, blijft Droomvlucht enkele dagen gesloten.