Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Nieuwe website Diergaarde Blijdorp legt focus op natuurbehoud

De nieuwe website van Diergaarde Blijdorp kent een opmerkelijke opzet. Wie naar diergaardeblijdorp.nl surft, ziet in eerste instantie geen informatie meer over openingstijden en tickets. De focus ligt op natuurbehoud en het nieuwe masterplan van de Rotterdamse dierentuin.

Op de homepage wordt uitgeweid over bedreigde diersoorten, het beschermen van dier- en plantsoorten en het onderhouden van Rijksmonumenten. Er is veel aandacht voor de nieuwe missie van Blijdorp.

Andere belangrijke thema's: dierenwelzijn, fokprogramma's, wetenschappelijk onderzoek, duurzaamheid en educatie. Pas halverwege de pagina komt een blokje in beeld over wat er daadwerkelijk te beleven is in het dierenpark.



Continenten

Ook de ticketshop is goed verstopt. Online lijkt Blijdorp daardoor meer op een natuurbehoudorganisatie dan op de best bezochte dierentuin van Nederland. Wat verder opvalt, is dat de website al de nieuwe indeling van het park hanteert. Die is afkomstig uit het Masterplan 2050. Continenten hebben plaatsgemaakt voor zogeheten impactgebieden.