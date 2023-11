Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn laat halloweenpersonage The Killer spelen door andere acteur: 'Doet pijn'

The Killer, de mascotte van halloween-evenement Screams in Avonturenpark Hellendoorn, maakt onverwachts een comeback. Eigenlijk zou het personage dit jaar geen onderdeel zijn van de horroravonden. Aanstaande zaterdag, tijdens de laatste Screams-avond van het seizoen, is The Killer toch van de partij. Achter de schermen is echter wel het één en ander veranderd, tot ongenoegen van de oorspronkelijke acteur.

Het uiterlijk van The Killer, met een bebloed ijshockeymasker, werd gebaseerd op horroricoon Jason Voorhees uit de Friday the 13th-films. In Hellendoorn nam voormalig marketingdirecteur René Peul de rol jarenlang voor zijn rekening. Hij verliet het park dit jaar, maar bood wel aan om - indien gewenst - The Killer nog één keer te spelen. Er lag al een plan klaar voor een marketingcampagne rond het karakter.

"Het Screams-team wilde The Killer graag nog één seizoen inzetten en mijn script voor de commercial gebruiken", vertelt Peul in gesprek met Looopings. "Dat was prima: Screams is immers mijn kindje, waar ik zeven jaar dolenthousiast aan gewerkt heb." Vervolgens bleef het stil. "Tot ik van de filmmaatschappij vlak voor de opnames hoorde dat ik van 15.00 tot 02.00 uur verwacht werd op de opnamelocatie."



Clown

Dat ging Peul te ver, zeker voor vrijwilligerswerk. Op het laatste moment is besloten om The Killer in de reclamespot te vervangen door een clown. Peul sprak vervolgens met Hellendoorn af dat The Killer dit jaar geen rol zou spelen bij Screams. "Jammer, maar daarmee was voor mij de kous af."



Toch bleef Hellendoorn het marketingbeeld met het personage gebruiken op reclameposters. "Een rare keuze, want nu bleven bezoekers vragen waar The Killer is." Niet veel later kreeg de oud-directeur het verzoek om het siliconenmasker terug te sturen naar Avonturenpark Hellendoorn. De rest van de outfit blijft eigendom van Peul. Donderdag maakte het pretpark bekend dat The Killer nog één keer aanwezig zal zijn bij Screams, op zaterdag 4 november.



Pijn

Ook daarbij stond een oude foto van The Killer, gespeeld door Peul. Hellendoorn heeft hem er echter niet voor benaderd: de rol zal door iemand anders overgenomen worden. Niet netjes, oordeelt Peul. "Had mij na zeven jaar dit afscheid gegund, na alle tijd en energie die ik in het evenement heb gestoken. Zo ga je niet met mensen om. Het doet pijn."



Algemeen directeur Rens-Jan van Vliet, die in september begon bij Hellendoorn, zegt de frustratie van Peul te begrijpen. "Achteraf gezien hadden we de communicatie wellicht beter moeten aanpakken. We vinden het vervelend dat René zich er rot bij voelt. Dat René zich zo betrokken voelt bij Hellendoorn en Screams, zie ik als een compliment. Het geeft aan met hoeveel toewijding iemand hier gewerkt heeft."



Commerciële keuze

Toch zegt Van Vliet op dit moment weinig meer voor de vertrokken marketeer te kunnen betekenen. "Het klopt dat we vragen kregen van bezoekers waar The Killer is. Om onze laatste Screams-avond onder de aandacht te brengen, hebben we besloten hem nog één keer in te zetten, op onze eigen manier. Dat is een commerciële keuze, waar René Peul vooraf van op de hoogte was." Peul ontkent dit ten stelligste.



Achter het masker van The Killer zal zaterdag in ieder geval een andere acteur schuilgaan. Het zou gaan om het officieuze afscheid van het karakter: hoogstwaarschijnlijk keert het horrorfiguur volgend jaar helemaal niet meer terug. "René mag zeker trots zijn op wat hij heeft neergezet", laat directeur Van Vliet weten. "Maar nu hij hier niet meer werkzaam is, gaan we allebei onze eigen weg."