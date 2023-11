Walibi Holland

Walibi wil wildwaterbaan El Rio Grande 's winters openstellen

Walibi Holland voegt een extra attractie toe aan de aankomende winteropening. Bezoekers van winterseizoen Bright Nights kunnen gebruikmaken van wildwaterbaan El Rio Grande, mits de weersomstandigheden het toelaten. Het is voor het eerst dat de waterattractie opengaat in de wintermaanden.

Het attractieaanbod tijdens de Bright Nights is grotendeels gelijk aan de vorige editie. Rollercoaster Lost Gravity, frisbee The Tomahawk, treintje Walibi Express, kinderachtbaan Drako, enterprise G-Force, waterbaan Crazy River en watergevecht Splash Battle zijn wederom dicht.

Ook de nieuwe waterspeelplaats Cooldown, onderdeel van familiegebied Speed Zone Off Road, zal 's winters buiten bedrijf zijn. Dat geldt dit keer dus niet voor El Rio Grande. Wel waarschuwt Walibi dat attracties altijd onaangekondigd gesloten kunnen worden bij slecht weer.



Nauwkeurig

"In verband met de weersomstandigheden kan het zijn dat op de dag zelf besloten wordt dat bepaalde attracties later opengaan, eerder sluiten of gesloten blijven", zo valt te lezen op de Walibi-website. "De weersomstandigheden rondom Bright Nights worden nauwkeurig in de gaten gehouden."



Het is voor Walibi-bezoekers dus niet te hopen dat het zal vriezen of sneeuwen tijdens het winterse evenement. Er staan dertien Bright Nights-dagen op de planning, tussen zondag 17 december en zondag 8 januari. De poorten gaan dan open van 12.00 tot 20.00 uur.