Efteling

Stormschade in de Efteling: gevelconstructie Carrouselpaleis afgebroken

Storm Ciarán heeft vanmiddag voor schade gezorgd in de Efteling. Een groot fotodoek, dat fungeert als de tijdelijke voorgevel van het Carrouselpaleis, is deels in elkaar gestort. Door de harde windstoten kwam het zeil los. Het rechterdeel van de constructie brak bovendien af.

Vanwege groot onderhoud aan de façade van het Carrouselpaleis plaatste de Efteling afgelopen voorjaar een gigantisch doek met een foto. Daarmee worden de werkzaamheden afgeschermd.

De tijdelijke oplossing blijkt echter niet bestand te zijn tegen de zware storm die vandaag over Nederland trekt. Inmiddels is het doek volledig verwijderd, om nog meer beschadigingen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Er zijn ook extra hekken neergezet.



Python

Ondertussen is de Stoomcarrousel gewoon toegankelijk. Andere Efteling-attracties blijven wel dicht in verband met de weersomstandigheden: Baron 1898, De Oude Tufferbaan, de Python, de Pagode en de Monorail bij het Volk van Laaf. Ook Fata Morgana is buiten gebruik.