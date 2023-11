Bellewaerde Park

Bellewaerde Park geeft winteropening een tweede kans

Kerst vieren kan vanaf dit jaar in het Belgische pretpark Bellewaerde Park. Het attractiepark in Ieper gaat voor het eerst in veertien jaar open in de wintermaanden, onder de noemer Bellewaerde Kerst. Deze week startte de promotiecampagne.

De vorige winteropening - Winter Bellewaerde - was tussen 2005 en 2009 geen groot succes. Nu geeft men het concept een tweede kans. De focus ligt dit keer op Kerstmis. Bezoekers kunnen rekenen op "een sfeervol kerstparadijs".

"We maken van de mooiste tijd van het jaar de meest verwonderlijke tijd van het jaar", laat het park weten. "Want voor de allereerste keer is Bellewaerde Park open tijdens de winter. Hoe koel is dat?" Die bewering klopt dus niet: de winteropenstelling is niet nieuw.



Kerstvakantie

Bellewaerde Kerst vindt plaats in de weekenden van zaterdag 9 december tot en met zondag 7 januari, plus de kerstvakantie met uitzondering van maandag 25 december en maandag 1 januari. Het park gaat open van 11.00 tot 19.00 uur. Alleen op zondag 24 en zondag 31 december sluiten de poorten om 17.00 uur.



Het precieze attractieaanbod is nog niet bekendgemaakt. Wel worden nebulaz-molen Hampi, barnyard-attractie Psssht Station, familieachtbaan Wakala en overdekte rollercoaster Huracan vermeld als toegankelijke attracties. Verder noemt Bellewaerde winterse lekkernijen en "indoorattracties in onze feestelijke wintertent".



Walibi

Bellewaerde is onderdeel van de Franse groep Compagnie des Alpes, net als onder andere Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix. Niet geheel toevallig introduceerden die parken de afgelopen jaren allemaal een eigen winteropenstelling.