Efteling

Aankomende Winter Efteling duurt week langer dan gepland

Efteling-bezoekers kunnen langer van de wintersfeer genieten dan verwacht. De Winter Efteling begint dit jaar op maandag 13 november. Eigenlijk zou het winterseizoen tot en met zondag 28 januari duren. Die datum werd de afgelopen weken steeds gecommuniceerd.

"Proef de winterse sfeer, stap in je favoriete attracties en geniet samen van de warmste momenten van 13 november 2023 tot en met 28 januari 2024", staat bijvoorbeeld op de Efteling-website. Onlangs is echter besloten om het de winterperiode met een week te verlengen.

Het attractiepark is nog tot en met zondag 4 februari 2024 aangekleed in wintersferen, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Aanleiding is een grootschalig bedrijfsfeest op zaterdag 3 februari. Men wil bezoekers van het evenement ook nog winterse decoraties en een ijsbaan kunnen voorschotelen.



Sluiting

Toch duurt de aankomende Winter Efteling een stuk korter dan de vorige editie. Toen stopte het winterfestival pas begin maart. Men wilde destijds extra entertainment en activiteiten aanbieden ter compensatie van de langdurige sluiting van Droomvlucht.